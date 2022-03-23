Свято-Онуфріївський чоловічий монастир розташований у селі Межигір’я на Самбірщині

Свято-Онуфріївський чоловічий монастир в селі Межигір’я на Львівщині, що раніше належав до УПЦ МП, 23 березня офіційно перейшов у підпорядкування до Православної церкви України.

«Прийняти Свято-Онуфріївський чоловічий монастир в с. Межигір’я Самбірського району Львівської області до складу релігійного об’єднання Православної Церкви України як ставропігійну релігійну організацію в безпосередньому підпорядкування Предстоятеля Православної Церкви України. Визначити, що архімандрит Севастіан (в миру – Стефан Іванович Деркач) є намісником ставропігійного Свято-Онуфріївського чоловічого монастиря», – вказано в указі митрополита Київського ПЦУ від 23 березня, копія якого є у розпорядження ZAXID.NET.

Указ при прийняття чоловічого монастиря у підпорядкування ПЦУ

Свято-Онуфріївський чоловічий монастир раніше належав до Української Православної Церкви (Московського патріархату).

Нагадаємо, що раніше ще дві громади УПЦ МП – монастир у Львові і церква у Червонограді – перейшли у підпорядкування ПЦУ.

Львівська архиєпархія УПЦ МП звернулась до митрополита Філарета з вимогою проголосити автокефалію від Російської православної церкви (РПЦ). Сам митрополит Львівський УПЦ МП Філарет робив кілька заяв, зокрема, про те, що на всіх богослужіннях у церквах припиняють поминання московського патріарха, а також назвав дії росіян в Україні сатанинським безумством та геноцидом українського народу.