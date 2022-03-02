Свято-Георгієвський катедральний собор УПЦ МП у Львові

Митрополит Львівський та Галицький Філарет (УПЦ МП) видав розпорядження, згідно з яким має бути припинено традиційне поминання патріарха московського на всіх богослужіннях у всіх храмах єпархії. Митрополит засудив російську агресію проти України.

«Припинити молитовне поминання Патріарха Московського за богослужіннями у храмах і монастирях Львівської єпархії Української Православної Церкви. За богослужінням в храмах Львівської єпархії молитовні прохання на єктеніях завершувати за формулою: «о Богохранимій багатостраждальній державі нашій Україні», – йдеться у розпорядженні.

Аналогічне рішення прийнято і керівництвом Івано-Франківської єпархії УПЦ МП.

«Не отримавши від патріарха Кирила ніякого осудження цієї кровопролитної війни, яку розв’язала Росія проти наших співвітчизників, ми, духовенство Івано-Франківської єпархії УПЦ, зупиняємо поминання Патріарха Московського Кирила на усіх богослужіннях. У цьому рішенні вбачаємо підтримку вірян наших храмів, чимало з яких нині на передовій», – йдеться у їхньому зверненні до предстоятеля Української православної церкви Онуфрія.

Нагадаємо, глава УПЦ МП митрополит Онуфрій у зверненні 24 лютого засудив військові дії, які розпочала Росії проти України. Він закликав всіх до молитви за Україну, висловив підтримку українським військовим, а війну, розв’язану Росією, назвав «Каїновим гріхом».