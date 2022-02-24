Митрополит Онуфрій звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням припинити війну

Глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій у зверненні 24 лютого засудив військові дії, які розпочала Росії проти України. Він закликав всіх до молитви за Україну, висловив підтримку українським військовим, а війну, розв’язану Росією, назвав «Каїновим гріхом».

«У цей доленосний час закликаю вас не впадати в паніку, бути мужніми і проявити любов до своєї Батьківщини і один до одного. Закликаю вас перш за все до посиленої покаянної молитви за Україну, за наше військо і наш народ, прошу забути взаємні чвари і непорозуміння та об’єднатися любов’ю до Бога і до нашої Батьківщини. В цей трагічний час ми виражаємо особливу любов та підтримку нашим воїнам, які стоять на сторожі та оберігають і захищають нашу землю і наш народ», – йдеться у зверненні.

Митрополит Онуфрій також звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням припинити війну: «Український і російський народи вийшли із Дніпровської купелі хрещення, і війна між цими народами – це повторення Каїнового гріха, який по заздрості убив свого рідного брата. Така війна не має виправдання ні у Бога, ні у людей».

Додамо, що раніше глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав у своєму зверненні з приводу воєнних дій Росії проти України та закликав об’єднатися в молитві за Україну.

Зазначимо, що УПЦ МП є частиною Російської православної церкви. Її верхівка завжди відзначалася українофобними, проросійськими настроями.

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