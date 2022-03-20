Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій та настоятель Свято-Покровського храму Червонограда Ігор Деркач

У Львівській області дві громади Української православної церкви, що належали до Московського патріархату, перейшли у підпорядкування Православної церкви України. Це чоловічий монастир у Львові та парафія у Червонограді.

Про рішення парафії з Червонограда повідомили 20 березня на сторінці Львівсько-Сокальської єпархії Православної церкви України.

«17 березня митрополит Львівський і Сокальський Димитрій прийняв в єпархіальному управлінні настоятеля Свято-Покровського храму м. Червонограда, протоієрея Ігоря Деркача, який разом з громадою УПЦ МП вирішили перейти до складу Львівсько-Сокальської єпархії Православної церкви України. Владика відповідним розпорядженням та наказом задовільнив прохання отця-настоятеля та громади», – повідомили на сторінці єпархії.

Щодо рішення ще однієї церкви стало відомо 20 березня, його ще не оголосили офіційно. Але його підтвердив член Синодальної комісії з міжхристиянських відносин ПЦУ Андрій Смирнов. У мережі з'явилось відео, в якому настоятель Львівського Свято-Воскресенського Новоафонського чоловічого монастиря, що розташований у Львові на вул. Пекарській, Йов Ольшанський пояснює своє рішення.

«Коли я звернувся з проханням якось реагувати, то Владика Філарет [львівський митрополит УПЦ МП - ред.] мене лише заспокоював, сказав, що я психічно неврівноважена людина. Але коли я настояв, що і громада мене підтримує у тому, що ми не хочемо перебувати у лоні Московського патріархату, почалися дуже негарні речі. Мене почали залякувати і шантажувати. І це вже було останньою краплею», – сказав настоятель монастиря Йов Ольшанський.

Йов Ольшанський наголосив, що рішення прийняв за погодженням з громадою монастиря. 20 березня під час літургії настоятель оголосив, що громада переходить під юрисдикцію митрополита Львівського ПЦУ Макарія.

Нагадаємо, від початку російської агресії в Україні Львівська архиєпархія УПЦ МП звернулась до митрополита Філарета з вимогою проголосити автокефалію від Російської православної церкви (РПЦ). Сам митрополит Львівський УПЦ МП Філарет робив кілька заяв, зокрема, про те, що на всіх богослужіннях у церквах припиняють поминання московського патріарха, а також назвав дії росіян в Україні сатанинським безумством та геноцидом українського народу.