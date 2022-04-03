Релігійна громада села Баня Лисовицька прийняла рішення перейти до ПЦУ без згоди настоятеля церкви

Релігійна громада УПЦ Московського патріархату села Баня Лисовицька у Стрийському районі перейшла у підпорядкування Православної церкви України. Про це у неділю, 3 квітня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«У цей світлий недільний день маємо важливу звістку зі Стрийщини – релігійна громада УПЦ московського патріархату села Баня Лисовицька перейшла під юрисдикцію Дрогобицько-Самбірської ПЦУ», – повідомив Козицький.

За словами Козицького, парафіяни запросили трьох отців і організували неподалік церкви молебень за мир в Україні. Після цього люди провели загальні збори, на яких ухвалили рішення приєднатися до Православної церкви України.

Настоятель церкви отець Віктор Путятицький відмовився підтримати релігійну громаду, тому храм відкрили без нього. Священнослужителі ПЦУ уже провели там перше богослужіння.

Раніше парафіяни Свято-Успенської церкви у селі Речичани біля Городка на Львівщині, що раніше належала до УПЦ Московського патріархату, перейшли у підпорядкування Православної церкви України.