Невеличка парафіяльна громада сама звернулася до митрополита ПЦУ із проханням прийняти їх до складу єпархії

Парафіяни Свято-Успенської церкви у селі Речичани біля Городка на Львівщині, що раніше належала до УПЦ Московського патріархату, перейшли у підпорядкування Православної церкви України. Громаді призначили нового священика. Про це повідомляє «Духовна велич Львова» з посиланням на Львівсько-Сокальську єпархію ПЦУ.

«Митрополит Львівський та Сокальський Димитрій (Рудюк) задовільнив прохання парафіян Свято-Успенської громади УПЦ (МП) с. Речичани Городоцького району та прийняв їх до складу Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ. На прохання громади настоятелем призначено протоієрея Івана Деньковича», – повідомили на сайті «Духовна велич Львова».

У повідомленні не уточнюється щодо рішення колишнього пароха церкви, ймовірно, він відмовився переходити в ПЦУ. На сайті Львівської єпархії УПЦ МП настоятелем Свято-Успенського храму у с. Речичани зазначений протоієрей Григорій Гнідець.

Нагадаємо, від початку російської агресії в Україні вже два монастирі та одна громада УПЦ МП покинули цю конфесію та перейшли до ПЦУ. Це монастир святого Онуфрія Великого в с. Межигір’я на Турківщині та Львівський Свято-Воскресенський Новоафонський монастир у Львові, а також парафія Свято-Покровського храму м. Червонограда.