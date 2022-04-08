Громада храму преподобного Амфілохія Почаївського була єдиною церквою Московського патріархату в Мостиськах

Релігійна громада церкви преподобного Амфілохія Почаївського у Мостиськах вирішила вийти зі складу УПЦ МП та приєднатися до Вселенського патріархату. Про це повідомляється на сайті Мостиської міської ради.

«Відповідно до протоколу засідання парафіальних зборів релігійної громади Української православної церкви у м. Мостиська (Московський патріархат), громадою ухвалено рішення вийти зі складу Львівської єпархії Української православної церкви і приєднатися до складу Вселенського патріархату», – йдеться у повідомленні міськради, поширеному 7 квітня.

На зборах громада вирішила у богослужіннях поминати замість московського патріарха Кіріла «Його Всесвятість Варфоломія, Архієпископа Константинополя – Нового Риму і Вселенського Патріарха».

Голова Мостиської громади Мирослава Пельц розповіла ZAXID.NET, що такому рішенню релігійної громади передувала зустріч в міській раді.

«Ми їх запрошували, бо піднімали люди питання про церкву Московського патріархату. Вони приходили сюди і обіцяли, що вони проведуть такі збори. Все оформили протоколом та принесли нам підписаний документ з результатом», – розповіла Мирослава Пельц.

За час повномасштабної війни Росії проти України низка громад уже перейшли від УПЦ МП до ПЦУ. Зокрема, релігійні громади УПЦ МП у селах Баня Лисовицька Стрийського району та парафіяни Свято-Успенської церкви у селі Речичани біля Городка перейшли у підпорядкування Православної церкви України.

Перед тим дві громади УПЦ МП у Львові та Червонограді, а також Свято-Онуфріївський чоловічий монастир в селі Межигір’я Самбірського району перейшли до ПЦУ.

Нагадаємо, від початку російської агресії в Україні Львівська архиєпархія УПЦ МП звернулась до митрополита Філарета з вимогою проголосити автокефалію від Російської православної церкви (РПЦ). Сам митрополит Львівський УПЦ МП Філарет робив кілька заяв, зокрема, про те, що на всіх богослужіннях у церквах припиняють поминання московського патріарха, а також назвав дії росіян в Україні сатанинським безумством та геноцидом українського народу.