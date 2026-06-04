У парку «Знесіння» відкрили новий інклюзивний простір для спорту та реабілітації
Новини Львова від ZAXID.NET за 4 червня
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У четвер, 4 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Шум вентиляції, неприємний запах та суцільні труби. Мешканці будинку на площі Ринок нарікають на роботу нового McDonaldʼs.
- Частина авансу. Польський банк повернув Львову майже мільйон євро авансу, вкладеного у будівництво сміттєпереробного заводу.
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- Триває масштабна реконструкція. Від квазікільця на вул. Шевченка до вул. Ясної вже повністю поклали нижній шар асфальту.
- Не лише ремонти, а створення комфортних умов. У Львові оновили хол поліклініки на вул. Симоненка.
- Від баскетболу до шахів. У парку «Знесіння» з'явився новий інклюзивний простір для спорту та реабілітації.
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