Болото розташоване на околиці села Білокриниця

На Тернопільщині згоріла значна площа унікального карбонатного болота, яке розташоване біля села Білокриниця. Згарище помітили працівники Кременецького ботанічного саду, науковці з Тернопільського національного педагогічного університету, а також співробітники управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації. Про це повідомили на сторінці Кременецького ботсаду у фейсбуці у четвер, 4 червня. Територію цього болота подали у 2025 році на реєстрацію заказника, де ростуть рідкісні рослини, зокрема дикі орхідеї.

Науковці зазначили, що дикі орхідеї занесені до Червоної книги України. Зараз на карбонатному болоті ці рослини практично випалені.

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«Те, що ми побачили, крає серце. Величезні площі болота випалені. Чорне згарище там, де мала буяти рослинність. Вогонь не пошкодував ані траву, ані дерева, ані чагарники. Але ж це не просто суха трава – це дім для рідкісних істот. Карбонатне болото є залишком великого болотного масиву на березі правої притоки Ікви – річки, русло якої каналізовано у ХХ ст. внаслідок осушувальної меліорації», – розповіла завідувачка відділу фітосозології Кременецького ботанічного саду Ліана Онук.

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Науковці ботанічного саду також зазначили, що на обстеження болота вони запрошували представників Кременецької громади, до якої належить село Білокриниця і на території якого розташована унікальна екосистема. Однак посадовці не прийшли.

У поліції Тернопільської області розповіли ZAXID.NET, що до них ніхто не звертався щодо спаленого карбонатного болота. На гасіння пожежі не виїздили й місцеві пожежники. Скоріш за все, суху траву підпалили, але полум’я поступово згасло самотужки. Водночас наразі неможливо встановити, чи це був навмисний підпал.

Додамо, що площа унікального карбонатного болота, яке розташоване між Кременецькими горами, становить близько 40 га. Воно утворене на вапнякових породах, багатих на кальцій. Подібні типи боліт в Україні – вкрай рідкісні. Карбонатні болота збереглися переважно у Львівській та Івано-Франківській областях.