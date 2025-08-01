Болото розташоване неподалік села Білокриниця

У селі Білокриниця на Тернопільщині дослідники виявили унікальне карбонатне болото. Таких водойм лише є кілька в Україні. Болото на Тернопільщині є місцем розповсюдження рідкісних рослин та комах, зокрема диких орхідей.

Про карбонатне болото розповіла кандидатка біологічних наук, завідувачка відділу фітофізіології Кременецького ботанічного саду Ліана Онук в ефірі телеканалу «Тернопіль1». За її словами, болото розташоване на околиці села Білокриниця між Кременецькими горами. Його площа – близько 40 гектарів.

«Науковці знають про болото з 2017 року. Спочатку його нам показала місцева жителька Наталя Чугалінська. Там ми побачили орхідеї, а згодом – шість видів орхідних рослин і рідкісні осоки», – розповіла Ліана Онук.

Болото є карбонатним. Воно утворене на вапнякових породах, багатим на кальцій. Подібні типи боліт в Україні – вкрай рідкісні. За словами науковиці, попри осушення, яке почалося ще в 1950-х роках, болото зберегло джерела, рідкісну флору і навіть бобрів.

«Таких боліт дуже мало. Це велика радість, що таке болото збереглося на Тернопільщині», – зазначила Ліана Онук. Наразі науковці подали обґрунтування для створення ботанічного заказника. У 2025 році це питання знову буде розглядатися Кременецькою міською радою.

«Ми описали рослинність, передали локаційні точки, оформили документи. Коли ми вперше подавали, нам відмовили – мовляв, не можна буде косити, випасати. Але заказник – це не заповідник. Там можна проводити заходи, просто обмежено», – пояснила дослідниця. Окрім природної цінності, болото може стати туристичною та освітньою локацією.

Карбонатні болота збереглися переважно у Львівській та Івано-Франківській областях. Кілька є в Золочівському та Дрогобицькому районах.