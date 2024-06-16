Цей маленький хижак допомагає боротися з гризунами-шкідниками

У природному заповіднику «Медобори», що в Тернопільській області, фотопастка зафіксувала кошеня рідкісного лісового кота. Про це ідеться на сторінці заповідника у Facebook.

В Україні мешкає не більше 500 особин лісових котів. У заповіднику «Медобори» уперше дорослу особину цього виду фотопастки зафіксували у 2022 році.

Кіт лісовий (Felis silvestris) – вид хижих ссавців з роду кіт (Felis) родини котових (Felidae). В Україні – рідкісний ссавець, що підлягає охороні – має статус «вразливий». Занесений до Червоної книги України. Як вид, що підлягає особливій охороні, включений до списку CITES та Бернської конвенції.

Лісовий кіт досить схожий на свійського. Відрізняється він більшими розмірами і трохи іншою будовою хвоста.