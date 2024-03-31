У суботу, 30 березня працівники Бєщадського прикордонного загону польської прикордонної служби повідомили про нелегальний перетин польсько-українського кордону групою осіб в районі Корчової. Їх помітили завдяки системі відеомоніторингу. Це було стадо овець, що вирішило попастися в Україні. Прикордонники повідомили власника тварин і він виманив їх назад у Польщу. «Організована група овець перетинала кордон в Україну та з України. Це вважається рецидивом», – жартують польські прикордонники. Трохи більше тижня тому це ж стадо овець уже помітили біля кордону. Офіцери додають, що неодноразово бачили ведмедів, борсуків, вовків і стадо оленів, які вільно перетинають кордон двох держав. (Відео польської прикордонної служби)