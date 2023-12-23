На Бродівщині працівники ДП «Ліси України» зафіксували найбільшу популяцію бізонів в Україні – 114 голів. Це тварини переважно біловезької лінії – найбільші і найважчі з усього роду бізонів. Уперше 12 диких зубрів завезли на Львівщину у 1980-х роках з Литви, а з 2007 року в Україні діє програма збереження та відновлення зубрів. Загалом в Україні налічується близько 500 особин бізона європейського, або зубра, як його ще прийнято називати.

Відео ДП «Ліси України»