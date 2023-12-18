Чиновники кажуть, що ідеться про здичавілих тварин у лісі, які становлять загрозу

Мостиська міська рада у п’ятницю, 15 грудня, поширила на своєму сайті повідомлення про те, що упродовж вихідних 16 і 17 грудня на території мисливського господарства ТМР «Зубр» проводитиметься полювання на вовків, лисиць, а також на бродячих собак і котів.

Таке оголошення викликало обурення у зоозахисників, які вважають відстріл бродячих собак і котів жорстоким поводженням з тваринами.

У Мостиській міській раді в коментарі ZAXID.NET повідомили, що полювання на тварин погодили в Західному міжрегіональному управлінні лісового і мисливського господарства відповідно до ст. 33 Закону «Про мисливське господарство і полювання», що дозволяє «відстріл та відлов вовків, бродячих собак і котів, сірих ворон». Додамо, що після дзвінка журналістки у Мостиську міську раду, повідомлення про полювання з сайту видалили.

Скріншот повідомлення Мостиської міськради

Начальник відділу охорони, захисту лісу та мисливського господарства управління у коментарі ZAXID.NET сказав, що дозвіл на відстріл лисиць, вовків, бродячих котів, собак і сірих ворон наданий товариству мисливців і рибалок «Зубр» через скарги мешканців.

«Прийде лисиця, подушить 16 курей – люди скаржаться. Є багато скарг. А якщо вкусить домашнього кота, а він підчепить сказ і потім дитину вкусить. Полювання два роки заборонене, хижі тварини розплодилися», – говорить Роман Музика.

Щодо відстрілу бродячих котів і собак, чиновник стверджує, що ідеться про тварин, що здичавіли і живуть у лісах, у межах населених пунктів полювання на них не проводиться.

«Відстріл проводиться тільки в лісі, якщо зоозахисники проти, можуть забрати тварин у свої притулки», – додав Роман Музика.

ТМТР «Зубр» зареєстроване у 2005 році в селі Довгомостиська як громадська організація. За даними сервісу YouControl, керівником та співвласником товариства мисливців та рибалок «Зубр» є Роман Кульматицький, який раніше керував ТзОВ «Міжнародний логістичний транспортний центр «Леопорт», власником якого є депутат Львівської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Євген Буба.

У 2019 році виник скандал через виділення товариству 3000 га мисливських угідь ЛОР – ішлося про корупцію.

Додамо, що раніше про відстріл хижих і бродячих тварин повідомила Радехівська міська рада. Ішлося про відстріл тварин поза межами лісових масивів, але на відстані не менше 200 метрів до меж населених пунктів.