Юрій Саладь взяв мисливську рушницю та двома пострілами вбив сусідську собаку породи лабрадор

Воловецький районний суд Закарпатської області визнав винним у жорстокому поводженні з тваринами місцевого мешканця Юрія Саладя, який з мисливської рушниці застрелив сусідського собаку породи лабрадор. Суд виніс закарпатцю вирок, замінивши тюремне ув’язнення на річний іспитовий термін.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, випадок трапився на початку серпня у селі Лази біля Воловця. Місцевий мешканець Юрій Саладь взяв мисливську рушницю та двома пострілами вбив сусідську собаку породи лабрадор. У суді обвинувачений визнав свою провину та заявив, що він застрелив собаку, бо він налякав його доньку.

Власниця собаки розповіла у суді, що з сусідом у них були добрі відносини, однак 5 серпня він раптово прийшов на її подвір’я та двічі вистрелив у лабрадора впритул. Невістка власниці собаки розповіла, що бачила, як за донькою обвинуваченого йшла руда собака, вона гукнула дитині, щоб вона її не боялась і спокійно йшла додому. За словами жінки, у цей час їхній лабрадор на кличку Рижик був на подвір’ї. Після цього жінка почула звуки пострілу, вийшла на подвір’я та побачила, що їхню собаку застрелили, а сусід йшов із рушницею додому. У дворі був неповнолітній син жінки, який бачив, як Юрій Саладь застрелив їхню собаку.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи та те, що Юрій Саладь відшкодував потерпілій 20 тис. грн, визнав чоловіка винним у жорстокому поводженні з тваринами. Закарпатцю призначили три роки тюрми, але звільнили від відбування з річним іспитовим терміном. Мисливську рушницю у нього конфіскують. На вирок ще може бути подана апеляція.