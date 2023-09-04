Унаслідок отриманих травм лабрадор-ретривер помер

Львів’янка звернулась до суду з позовом проти власника собаки породи американська акіта, яка покусала її лабрадора-ретривера. Собака перебувала на лікуванні у ветклініці, однак, зважаючи на отримані травми, лікарі констатували недоцільність лікування і тварина померла. Суд стягнув з власника американської акіти Сергія Шудвара 85 тис. грн матеріальної та моральної компенсації на користь власниці лабрадора.

Як вказано у рішенні Личаківського райсуду Львова, яке винесли у серпні 2023 року, до суду звернулась львів’янка з позовом до власника собаки породи американська акіта, яка напала на її лабрадора-ретривера, унаслідок чого він помер. Жінка хотіла стягнути 76,8 тис. грн матеріальної шкоди (вартість собаки, витрати на ліки, стаціонарне лікування у ветклініці) та 25 тис. грн моральної компенсації.

У суді жінка розповіла, що 16 серпня 2022 року близько 20:00 її донька гуляла з лабрадором (кличка Петрос). З двору багатоквартирного будинку на вулицю вибігла собака породи американська акіта, яка напала на лабрадора та спричинила «значні проникаючі рани на тілі собаки». Донька намагалась відтягнути собаку, кричала та кликала на допомогу. У судовому реєстрі приховано назву вулиці, на якій трапився цей випадок.

Згідно з постановою Кабміну, американська акіта відноситься до переліку небезпечних порід собак (фото умовне)

Зі слів позивачки, через кілька хвилин з будинку вибіг власник акіти Сергій Шудвар та «повернувся з собакою у свою квартиру, не запропонувавши при цьому жодної допомоги». З сусіднього будинку вийшла жінка, яка принесла доньці перекис водню, допомогла обробити рани та сказала, у якій квартирі живе власник американської акіти, яка напала на лабрадора. Дівчина подзвонила матері та розповіла про інцидент. Жінка прийшла на місце та одразу пішла у квартиру Сергія Шудвара.

«Коли позивачка зайшла до відповідача та запитала його, як так сталось, що його собака без нагляду була сама па вулиці та покусала її собаку, то він сказав, що в той час був зайнятий, оскільки в нього була онлайн нарада по роботі. Відповідач визнав свою вину в тому, що сталось, та погодився відшкодувати всі витрати, хоча в подальшому відмовився від своїх слів і навіть намагався погрозами залякати позивача», – цитують покази позивачки у рішенні суду.

Через погіршення стану собаку 17 серпня її відвезли у ветклініку EvroVet та ветеринарного центру VetMed, однак, не зважаючи на лікування, 31 серпня лікарі констатували недоцільність лікування собаки і 1 вересня вона померла.

Згідно з постановою Кабміну, американська акіта відноситься до переліку небезпечних порід собак. Вага дорослого собаки може сягати 60 кг, а зріст у холці до 70 см. Таких собак можна залучати до охорони житла чи до полювання.

Адвокатка відповідача заявила, що її клієнт Сергій Шудвар не є власником американської акіти, але доглядав її поки власниці не було. Вона заявив, що «розмір заявлених позовних вимог є значно завищеним, позивачкою не доведено причинно-наслідковий зв`язок між завданими собакою відповідача укусами та смертю собаки. На її думку відсутнє документальне підтвердження необхідності проведеного лікування та придбання вказаних в позові ліків саме в зв’язку з отриманими під час нападу травмами».

Адвокатка стверджує, що лабрадор не був вакцинований і його вік «становив понад 10 років, що також ставить під сумнів причини смерті». Відповідач заявив, що готовий відшкодувати власниці лабрадора лише 20 тис. грн. Додамо, що раніше суд визнав винним Сергія Шудвара у неналежному утриманні тварини та оштрафував на 1,7 тис. грн, акіту мали конфіскувати.

Справу розглянув суддя Григорій Жовнір, який частково задовольнив позов львів’янки, зобов’язавши Сергія Шудвара виплатити їй 75,3 тис. грн матеріальних збитків та 10 тис. грн моральної компенсації. На рішення ще може бути подана апеляція.