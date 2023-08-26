Галицький районний суд Львова визнав винною у жорстокому поводженні з твариною львів’янку, яка на вулиці била свого собаку поводком. Жінці призначили покарання у вигляді 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у серпні 2023 року, пізно ввечері 12 липня Ольга О. вигулювала свого собаку, шарпала його та била поводком, чим «могла завдати йому фізичного болю та страждань, жорстоко поводячись з твариною». У матеріалах справи приховано вулицю, на які трапився інцидент, однак, оскільки справу розглядав Галицький райсуд, то ймовірно це трапилось у центрі міста.

Випадок жорстокого поводження з твариною побачили перехожі та заявили на жінку в поліцію, яка склала відповідний протокол. На розгляд справи у суді Ольга О. не прийшла.

Справу розглянула суддя Людмила Мироненко, яка визнала жінку винною у жорстокому поводженні з твариною та призначила 3400 грн штрафу без конфіскації тварини. На постанову ще може бути подана апеляція.