Андрію Наумову може загрожувати до 10 років тюрми

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у незаконному збагаченні на 32,7 млн грн колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України ексгенералу Андрію Наумову. Про це йдеться у повідомленні ДБР у п’ятницю, 3 травня.

За даними слідства, Наумов за час перебування на керівній посаді набув у власність автомобілі Toyota Land Cruiser 200 вартістю 2,3 млн грн та BMW X6 xDrive40d за 116 тис. євро, а також два смарагди вартістю понад 6,5 тисяч євро кожен, майже 593 тис. євро та понад 120 тис. доларів.

Частину активів Наумов зареєстрував на своїх родичів. Йому повідомили про підозру за ст. 368−5 КК України, максимальне покарання, передбачене статтею – десять років ув’язнення. Наумова оголошено у міжнародний розшук.

Сам Наумов заявив, що підозра грунтується на «на основі сфабрикованих фактів, давно спростованих західними судами і спецслужбами», а «переслідує» його таким чином заступник голови Офісу президента Олег Татаров, пишуть журналісти проекту «Схеми».

Зазначимо, що Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.

Його затримали в Сербії на початку червня 2022 року. Під час його огляду поліція виявила гроші та діаманти, які, імовірно, походять від злочинної діяльності. Наумову висунули звинувачення у відмиванні грошей у Вищому суді Ніша. Сам Наумов заперечував звинувачення слідства і стверджував, що це його особисті гроші.

У середині жовтня 2022 року Україна попросила Сербію про екстрадицію посадовця. За даними слідства, посадовець міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю. Однак позасудова колегія Вищого суду Ніша 12 липня відмовила на запит Києва.

Як з’ясували журналісти проекту «Схеми», Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У квітні 2022 року президент України Володимир Зеленський позбавив його звання бригадного генерала та назвав «зрадником».

3 січня 2024 року стало відомо, що Андрій Наумов вийшов із в’язниці у Сербії. Проте, у нього вилучили документи та заборонили залишати територію Сербії через розгляд апеляції на вирок.