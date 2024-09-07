Росіяни з артилерії атакували Констінтинівку

Вранці суботи, 7 серпня, російські військові вкотре атакували Донеччину. Внаслідок обстрілу загинули троє людей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура.

Росіяни з 09:15 по 10:00 завдали ударів по центру міста Костянтинівка зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки загинули троє чоловіків 24, 46 та 69 років. Ще троє людей, 50-річна жінка та чоловіки 29 та 59 років, отримали поранення рук та ніг різного ступеня тяжкості.

Також внаслідок обстрілу пошкоджень зазначи 13 об’єктів у місті. Зокрема, багатоквартирний будинок, медична установа, аптека, торговельне приміщення, автомобілі та лінії електромережі.

Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначимо, що росіяни кожен день атакують Донецьку область з різних видів озброєння. Начальник ОВА закликав місцевих жителів евакуюватися.

Нагадаємо, 1 вересня, російські окупанти вдарили по житловому приватному сектору та багатоповерхівці у Кураховому. Внаслідок атаки загинуло троє людей.