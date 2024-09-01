Окупанти атакували Курахове з РСЗВ «Ураган»

Вдень неділі, 1 вересня, російські військові вкотре атакували Донецьку область. Окупанти вдарили по житловому приватному сектору та багатоповерхівці у Кураховому. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами Вадима Філашкіна для атаки росіяни застосували реактивну систему залпового вогню «Ураган». Окупанти вдарили по приватному сектору та багатоповерхівці у центрі міста.

Внаслідок обстрілу на місці події загинули троє цивільних людпй. За даними прокуратури, ще одна людина, яка потрапила під російський обстріл, померла у лікарні під час надання невідкладної медичної допомоги.

«Також п’ятеро жінок та троє чоловіків дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. У них діагностовано осколкові поранення», – повідомили у прокуратурі.

Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Додамо, що росіяни майже кожен день атакують мирних жителів Донецької області. Місцева влада закликає людей евакуюватися.

Нагадаємо, 28 серпня росіяни вдарили по приватному будинку у селі Ізмайлівка Покровського району. Внаслідок атаки загинула ціла родина: 45 та 53-річні батьки, а також їх син 17 і донька 24 років.