Зруйнований російською авіабомбою будинок у селі Ізмайлівка, Покровський район

Російські окупанти вчергове атакували Донецьку область, залучивши авіацію. Внаслідок одного з таких ударів по Покровському району загинула ціла родина – подружжя та двоє їхніх дітей, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора 28 серпня.

За даними слідства, вранці середи, 28 серпня, росіяни атакували село Ізмайлівка Покровського району на Донеччині. Авіаснаряд влучив у приватний будинок, де перебувала родина.

«Під завалами домоволодіння загинула ціла родина – 45 та 53-річні батьки, а також їх син 17 і донька 24 років. Їхні тіла з-під залишків оселі деблокували рятувальники», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За попередніми даними, росіяни завдали удару керованою авіабомбою. За фактом злочину Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Зазначимо, Покровський напрямок фронту залишаться одним з найгарячіших – місцевих мешканців закликають оперативно евакуюватися для власного порятунку.

Нагадаємо, 25 серпня росіяни атакували донецький Краматорськ, де у готелі перебували журналісти британського інформагентства Reuters. Тіло одного з них деблокували з-під завалів. Загалом від обстрілу постраждали шестеро людей.