Наслідки обстрілу РФ готелю у Краматорську 25 серпня

Уночі 25 серпня російські війська вдарили по цивільному об’єкту в Краматорську, є поранені журналісти. Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін уточнив, що росіяни вдарили по готелю.

За словами керівника області, наразі відомо про двох поранених, ще одна людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії, уточнив Філашкін.

«Окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу. На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція», – ідеться в повідомленні.

Доповнено. Про травми унаслідок обстрілу Краматорська також повідомила польська журналістка Моніка Андрушевська. За її словами, вона їхала повз місце ракетного удару.

«Моя перша особиста кров, пролита за Україну – якраз на День Незалежності. Після 10 років війни. “Іскандер” просто по сусідству», — написала журналістка.

За інформацією Донецької обласної прокуратури, для удару по Краматорську російська армія застосувала ракету «Іскандер-М». У відомстві уточнили, що у готелі, у який вдарили окупанти, тілесні ушкодження дістали 38- та 40-річні іноземні журналісти. У поранених – мінно-вибухова травма, забій головного мозку, перелом ноги, контузія, різані рани тіла. Ще один їхній колега, імовірно, перебуває під завалами.

Зазначимо, за інформацією Вадима Філашкіна, упродовж доби 24 серпня росіяни вбили сімох жителів Донеччини: п'ятеро загиблих у Костянтинівці, по одному у Торецьку і Котлиному. Окрім цього, 15 людей в області дістали поранення.