Росіяни, імовірно, застосували артилерію для удару по місту

У суботу, 24 серпня, російські окупанти вчергове завдали удару по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині. Удар припав на центр міста, внаслідок чого щонайменше п’ять людей загинули, а ще п’ятеро отримали поранення, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами очільника ОВА, окупанти обстріляли місто приблизно об 11:30. За попередніми даними, для атаки росіяни застосували артилерію.

«Наразі відомо про п’ятьох загиблих і п’ятьох поранених. Медики надали пораненим необхідну першу допомогу та доправили їх до лікарні. На місці працює слідчо-оперативна група», – повідомив Вадим Філашкін.

У пресслужбі Донецької обласної прокуратури повідомили, що окупанти влучили у житловий квартал, внаслідок чого загинуло три чоловіки та дві жінки. Наразі встановлюється точна кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу.

Нагадаємо, 19 серпня російські окупанти атакували місто Торецьк та селище Зарічне Донецької області, внаслідок чого загинули четверо місцевих мешканців.