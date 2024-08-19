Росіяни вбили чотирьох цивільних жителів Донеччини

Вдень понеділка, 19 серпня, росіяни атакували місто Торецьк та селище Зарічне Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули четверо місцевих жителів. Про це повідомили на сайті Офісу генпрокурора.

За даними прокуратури, вдень 19 серпня атакували місто Торецьк, застосувавши артилерію. Внаслідок обстрілу місцева жителька отримала смертельне осколкове поранення. Жінка загинула на власному подвір’ї.

Крім того, російські окупанти обстріляли селище Зарічне Лиманської територіальної громади. Росіяни поцілили по приватному сектору. Внаслідок атаки троє місцевих жителів отримали травми, несумісні з життям. Наразі правоохоронці встановлюють тип озброєння, яким російські військові атакували селище.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що у Покровській громаді Донецької області оголосили примусову евакуацію для сімей з дітьми, оскільки російські окупанти просунулись на Покровському напрямку. Загалом у громаді наразі проживає приблизно 53 тис. людей, з них понад 4 тис. – діти.