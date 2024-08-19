У Покровській громаді оголосили примусову евакуацію для сімей з дітьми

На Донеччині розпочинають примусову евакуацію сімей з дітьми у Покровській громаді. Про це у понеділок, 19 серпня, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі.

За словами Вадима Філашкіна, наразі у громаді проживають 53 тис. людей, з них понад 4 тис. – діти. Голова ОВА наголосив, що росіяни просунулись у бік Покровської громади, що наблизило фронт до населеного пункту. У зв’язку з цим влада вимушена оголосити примусову евакуацію для сімей з дітьми.

«На позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з їх батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками», – повідомив Вадим Філашкін.

Евакуацію сімей з дітьми проводитимуть з міст Покровськ і Родинське, сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда та Чунишине.

Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк також закликав евакуюватися і тих, хто не має дітей. В ефірі «Радіо Свобода» він розповів, що наразі з громади виїжджають приблизно 500-600 людей на добу. Вони евакуюються за допомогою власного транспорту. Однак, за словами Сергія Добряка, влада має ресурс, щоб евакуйовувати по тисячі людей щодня. Як зазначили у ДСНС Донецької області, евакуацію проводять рятувальники та поліцейські спільно з місцевими органами влади кожного дня, залучаючи броньовану техніку.

Голова Покровської МВА також наголосив, що наразі у громаді працюють всі необхідні установи, продуктові магазини, а також доступні всі комунальні послуги. Втім, за його словами, якщо росіяни просуватимуться так само швидко, то все це може припинити роботу найближчим часом.

«На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що тиждень — там буде згортатися потихеньку», – заявив Сергій Добряк.

Зазначимо, що у понеділок, 19 серпня, Володимир Зеленський заслухав доповідь Олександра Сирського. За словами Головнокомандувача ЗСУ, на Покровському напрямку тривають важкі бої, також українські військові роблять все можливе, аби захистити Торецьк.

За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку наразі найбільша активність боїв. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 45 штурмів.