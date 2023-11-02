На Харківщині проведуть примусову евакуацію

На Харківщині евакуюють 275 дітей та їх родини із 66 населених пунктів. Таке рішення Харківської ОВА одностайно підтримали члени Коордштабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану, повідомили у четвер, 2 листопада, у прес-службі міністерства з питань регнтеграції тимчасово окупованих територій України.

Евакуацію проведуть протягом 45 діб із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району Харківської області.

«Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо», – йдеться у повідомленні.

Для здійснення евакуації розгорнули збірний і приймальний пункти евакуації.

Нагадаємо, у серпні 2023 року у 37-ми населених пунктах Харківщини оголосили обовʼязкову евакуацію для жителів деокупованих населених пунктів, наближених до зони бойових дій. Зокрема, з території Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, і частково – Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.