З Харківщини примусово евакуюють майже 300 дітей та їх родини
Примусову евакуацію запроваджують через погіршення безпекової ситуації
На Харківщині евакуюють 275 дітей та їх родини із 66 населених пунктів. Таке рішення Харківської ОВА одностайно підтримали члени Коордштабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану, повідомили у четвер, 2 листопада, у прес-службі міністерства з питань регнтеграції тимчасово окупованих територій України.
Евакуацію проведуть протягом 45 діб із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району Харківської області.
«Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо», – йдеться у повідомленні.
Для здійснення евакуації розгорнули збірний і приймальний пункти евакуації.
Нагадаємо, у серпні 2023 року у 37-ми населених пунктах Харківщини оголосили обовʼязкову евакуацію для жителів деокупованих населених пунктів, наближених до зони бойових дій. Зокрема, з території Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, і частково – Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.