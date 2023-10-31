Жінці загрожує до восьми років тюрми

Служба безпеки затримала у харківському Ізюмі російську інформаторку, яка збирала дані про переміщення та дислокацію ЗСУ на Харківщині. Необхідну інформацію жінка випитувала у клієнтів свого салону краси, повідомили у вівторок, 31 жовтня, у прес-службі СБУ.

Власниця салону краси збирала розвіддані про Сили оборони в районі деокупованого Ізюма. Найбільше зловмисницю цікавили військові ешелони із броньованою технікою та артилерією Збройних сил та напрямок їхнього руху.

«За даними слідства, інформаторкою російських загарбників виявилася власниця місцевого салону краси. Для збору розвідданих фігурантка “втемну” використовувала своїх клієнтів, у яких випитувала “потрібні” відомості під час надання косметологічних послуг та побутових розмов», – повідомили у прес-службі СБУ.

Отриману інформацію ворожа агентка передавала до ФСБ через свою знайому – російську колаборантку, яка обійняла посаду в окупаційній адміністрації Ізюма. Після деокупації міста жінка втекла до Бєлгорода, де продовжувала підривну діяльність та залучила власницю салону до інформаторства.

Затриманій жінці повідомили про підозри за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораціонізм) та ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ). Власниці салону загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі вона перебуває під вартою.