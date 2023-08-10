Життя місцевих мешканців опинилися під загрозою через російські обстріли

Місцева влада оголосила про початок обов’язкової евакуаціїжителів 37 населених пунктів Куп’янського району Харківської області. Розпорядження опубліковане в Telegram-каналі Куп’янської міської військової адміністрації у четвер, 10 серпня.

Зазначається, що відповідне розпорядження ще вчора, 9 серпня, підписав т.в.о. начальника адміністрації Андрій Канашевич, враховуючи постійні обстріли та безпекову ситуацію на території району.

Обов’язкова евакуація стосуватиметься жителів деокупованих населених пунктів, наближених до зони бойових дій. Ідеться про території Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, і частково – Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.

Евакуюватися мають жителі лівого берега річки Оскіл. Частково під евакуацію потрапляє і місто Купʼянськ – частина його території, зокрема залізнична станція Купʼянськ-Вузлова. Раніше голова Харківської обласної адміністрації Олег Синегубов заявляв, що евакуації підлягають близько 11 тис. людей.

В останні тижні зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військових на Лиманському та Купʼянському напрямках – в Луганській та Харківській областях, де лінія фронту майже не змінювалася з минулої осені. Російські військові перейшли у наступ, і кілька днів тому за даними Міноборони РФ, які підтверджують незалежні джерела, окупували село Новоселівське. Повідомлялося про окупацію ще кількох невеликих сіл. Судячи з повідомлень із фронту, прориву оборони немає, проте лінія фронту дещо змістилася на захід. До Купʼянська від фронту приблизно 10 кілометрів. В останні дні повідомлялося про посилення обстрілів з боку Росії, інформує «Радіо Свобода».

«Мета противника – прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Купʼянська», – заявив цього тижня «Українській правді» командувач Сухопутних військ України генерал Олександр Сирський.

Останніми днями посилилися обстріли населених пунктів Купʼянського району. Уночі 10 серпня внаслідок обстрілів Купʼянська пошкоджені будівля міської ради та будинок, повідомив голова Харківської ОВА. 6 серпня під час обстрілів загинули щонайменше троє жителів району. Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року.