СБУ показала, як відбувається евакуація цивільних під прикриттям артилерії
Спецпризначенцям вдалось знищити росіян, які обстрілювали евакуаційні катери
Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ евакуювали херсонців із окупованих і затоплених територій, знищивши росіян, які обстрілювали човни. Про це йдеться в повідомлені прес-служби СБУ.
Зазначається, що з перших днів трагедії співробітники центру спецоперацій «А» разом із колегами з ЗСУ, ДСНС, ССО та іншими силами безпеки і оборони вивозили людей, які потрапили у пастку на лівому березі Дніпра.
Також доставляли харчі та ліки за допомогою дронів. На відео, яке оприлюднила СБУ, окупанти обстріляли одну з груп спецпризначенців, що евакуювала цивільних. Але їхню позицію, обладнану на даху житлового будинку, було одразу знищено артилерійським ударом.
Загалом у зоні підтоплення перебували близько 80 населених пунктів. Українська влада планувала евакуювати понад 17 тис. постраждалих. Ще понад 25 тис. цивільних перебували в зоні підтоплення на тимчасово окупованій території.