Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ евакуювали херсонців із окупованих і затоплених територій, знищивши росіян, які обстрілювали човни. Про це йдеться в повідомлені прес-служби СБУ.

Зазначається, що з перших днів трагедії співробітники центру спецоперацій «А» разом із колегами з ЗСУ, ДСНС, ССО та іншими силами безпеки і оборони вивозили людей, які потрапили у пастку на лівому березі Дніпра.

Також доставляли харчі та ліки за допомогою дронів. На відео, яке оприлюднила СБУ, окупанти обстріляли одну з груп спецпризначенців, що евакуювала цивільних. Але їхню позицію, обладнану на даху житлового будинку, було одразу знищено артилерійським ударом.

Як інформував ZAXID.NET, на світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.

Загалом у зоні підтоплення перебували близько 80 населених пунктів. Українська влада планувала евакуювати понад 17 тис. постраждалих. Ще понад 25 тис. цивільних перебували в зоні підтоплення на тимчасово окупованій території.