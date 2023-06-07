Через підрив Каховської ГЕС з наближених до неї населених пунктів доведеться евакуювати тисячі людей. Загалом у зоні підтоплення перебувають близько 80 населених пунктів. У новому відео «Українського Свідка» журналісти показали, як відбувається евакуація населення після підриву Каховської ГЕС.

Журналістам вдалось відзняли процес нічної евакуації у Херсоні і рівень підтоплення житлових будинків. На відео місцеві мешканці, працівники ДСНС, нацполіція та волонтери всю ніч, по пояс у воді, виносили літніх людей, домашніх тварин та особисті речі.

Загалом у зоні підтоплення перебувають близько 80 населених пунктів. На правобережжі затоплення загрожує 10 селам, та частині Херсона, а саме району. Наразі українська влада евакуює понад 17 тис. постраждалих. Ще понад 25 тис. цивільних перебувають на тимчасово окупованій території – там евакуація не проводиться.

Як інформував ZAXID.NET, на світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.