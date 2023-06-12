Засновник Домівки врятованих тварин Орест Залипський у Херсоні

Волонтери Домівки врятованих тварин зі Львова врятували із затопленої через підрив греблі Каховської ГЕС Херсонщини 72 собаки та 96 котів. Їх всіх евакуювали до Львова. Львів’ян закликають допомогти прогодувати та прилаштувати тварин.

«Ми були в Херсоні 4 дні – допомогли усім, хто траплявся на нашому шляху. Є тварини, зокрема собаки, які у критичному стані. В нас є один собака, який впав до військових в окоп, був знесилений і не міг звідти вийти просто. Він вже два дні в клініці, бо приїхав ще першим рейсом. Собака вже почав їсти, але є підозри, що він важкохворий. Є собаки, які в досить нормальному стані, але терміново потребують дому, щоб їх забрали з притулку, адже для них це великий стрес: їх там залишили і тут вони з великою кількістю собак. Ми закликаємо львів’ян активно забирати цих котів та собак, яких ми привезли», – розповів керівник Домівки врятованих тварин Орест Залипський.

Як пояснюють львівські волонтери, більшість врятованих тварин були безпритульними і жили на вулицях міст, які затопило. Але є і такі, які вдалося забрати з будинків, що пішли під воду.

«До нас підходили люди і просили доплисти до їхнього будинку, бо в них там у квартирі закриті коти були. Також є собаки, які просто бродили водами, є і такі, яких господарі покинули ще на початку війни, але вони тримались свого будинку, а коли прийшла вода, то вони просто відійшли на сушу. Також були коти, яких ми забирали з квартири. Це була чотириповерхівка, яку до другого поверху затопило. Ми пробиралися в будинок через фекалії, бо вся каналізація піднялась догори. Ми пливли під’їздом, тією водою з фекаліями, і ловили котів. Тварини були в шаленому стресі, бо їх залишили без їжі і води, і потрібно було терміново звідти їх забрати», – згадує Орест Залипський.

Серед евакуйованих тварин є важкохворі, з ампутованими лапами. Вони з тамтешніх притулків, тому потребують лікування та довгої реабілітації. Усіх доставлений до Львова тварин відразу провакцинують. Спершу вони мають пройти карантин, але якщо люди готові забрати їх вже і вдома не мають інших тварин, то їх готові віддати, кажуть ветеринари.

Тварин не можна садити на ланцюг, без самовигулу та з обов’язковою стерилізацією чи кастрацією. З новими господарями укладуть договір про утримання тварин, тому потенційним господарям потрібно взяти у Домівку паспорт.

Адреса притулку: вул. Довбуша, 24, щодня з 9:00 до 19:00, без вихідних. Тел: 073 000 00 75.