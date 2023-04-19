З початку повномасштабного вторгнення українці показали свою відвагу, мужність та доброту. У найважчі моменти, коли росіяни обстрілювали житлові будинки, а інколи й знищували цілі міста, українці допомагали одне одному, та рятували не лише свої життя, а й вивозили з-під обстрілів тварин. Зворушливі кадри з евакуацій, коли люди виносили на руках собак та котів, облетіли весь світ.

10 мільйонів тварин загинули в Україні через війну. Таку цифру наводять у ролику, який опублікувала перша леді України Олена Зеленська. Йдеться про собак та котів, а також про свійських тварин, десятки зоопарків та притулків, де тварини помирали від браку їжі, чи обстрілів.

ZAXID.NET розповідає про те, як повномасштабна війна вплинула на життя тварин з зони бойових дій та прифронтових територій, а також про неймовірних українців, які ризикують своїми життями, щоб врятувати їх з-під обстрілів.

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У притулку для собак у Бородянці на Київщині перед повномасштабним вторгненням жили майже 500 собак. Селище близько місяця було в окупації, тварини були без їжі та води, через що понад 300 собак загинули. Після деокупації Бородянки волонтерам вдалось врятувати лише 150 собак.

А це уже інша історія – про зоопарк у Ямполі, що в Краматорському районі Донецької області. Під час окупації російські військові вбили та з’їли частину тварин: страусів, віслюків, бізона, кенгуру… Після деокупації Ямполя волонтери знаходили кістки вбитих тварин по всьому зоопарку, частину тварин, якій вдалось втекти, підгодовували місцеві мешканці, завдяки яким вони вижили.

У Маріупольському зоопарку від російських обстрілів загинули верблюди, лами, страуси, мавпи та леопард. У харківському еко-парку під обстрілами загинули кенгуру, олені, але багато тварин евакуйовували до безпечніших місць.

Під російські обстріли потрапляли цілі ферми: на Запоріжжі близько тисячі корів загинули унаслідок обстрілів, десятки тварин загинули через ворожі атаки по фермах на Сумщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині. Загалом за час повномаштабного вторгнення в Україні загинули близько 10 мільйонів тварин.

Українські волонтери робили неможливе, коли в умовах постійних обстрілів, під звуки снарядів, які розриваються, вивозили тварин у безпечні місця та доставляли корм для тих тварин, які цього потребували.

«Ми ночували в притулку на початку війни»

«Домівка врятованих тварин» у Львові це притулок для тварин у парку «Знесіння», що недалеко від центру міста. Це місце знають місцеві та люблять сюди приходити з дітьми, адже їм можна показати, як виглядають мавпи, лисиці, сова, лелеки, соколи, орлан, єноти, різноманітні гризуни. Проте це місце не зоопарк, і у кожної тварини тут своя, часом не легка доля.

За час війни цей притулок прийняв близько семи тисяч тварин. Волонтери евакуйовували до Львова тварин із Бахмута, Запоріжжя, Харківщини. Пораненим тваринам надавали медичну допомогу, частина тварин залишалась у притулку, а частину, здебільшого котів та собак, переправляли за кордон, де їм уже шукали нові домівки.

«Домівка врятованих тварин» (фото ZAXID.NET)

Доглядачка тварин Ліна Бріцина почала працювати у притулку на початку війни. Дівчина розповідає, що до повномасштабного вторгнення у «Домівці врятованих тварин» було близько 350 тварин, зараз постійних мешканців тут 700 і це якщо не враховувати собак, яких налічується близько 150 разом із цуценятами. Ще близько 100 тварин живуть у другому притулку, який зараз завершують облаштовувати за містом.

Якщо до лютого 2022 року у притулку мешкало 20 собак, то з початком війни сюди щоденно привозили близько 50 тварин. Притулок не був до цього готовий і часто слугував місцем перетримки. Домашніх тварин, собак та котів, перевозили до Польщі, де місцеві волонтери селили їх у притулках та шукали нові домівки.

Евакуйовані собаки із Миколаївщини (фото «Домівки врятованих тварин»)

«Зараз у нас є багато єнотів, які колись жили у сім’ях. Якщо у людей був єнот, якого вони вивезли з зони бойових дій, але вони збирались за кордон і не хотіли робити на нього документи, чи у нове помешкання не приймали з єнотом, то вони віддавали його нам. У притулку зараз живе близько 20 єнотів», – розповідає Ліна Бріцина.

Один з єнотів, які живуть в притулку (фото ZAXID.NET)

Не лише собаки, коти та єноти були колись домашніми. Працівниця притулку розповідає, що у них живе й орлан-білохвіст з Києва. Його власник поїхав за кордон, а хижого птаха віддав волонтерам, бо не міг забрати із собою.

На початку війни деякі працівники ночували у притулку, оскільки серед ночі могли привести корм чи й самих тварин. Зараз доглядачам теж доводиться працювати понаднормово.

«З тваринами складно, з ними треба мати багато терпіння, бо вони можуть вкусити, подряпати, часто треба прибирати у вольєрах. Щоб працювати з тваринами, їх треба дуже сильно любити. Без любові ніяк», – додає доглядачка.

«10 людей, чотири буси – і поїхали на Бахмут»

Львівські волонтери з «Домівки врятованих тварин» кілька разів організовували евакуаційні поїздки у зони бойових дій. У притулку прихистили мавпочок та гризунів, які жили у харківському зоомагазині. Тут живе дві собаки з Харкова: у одного був поламаний хребет, а у іншого влучив осколок від снаряду, у нього також була вибита щелепа та повністю роздроблена лапа, її довелось ампутувати.

«У нас був такий випадок під час однієї з евакуацій на Харківщині: наші хлопці їхали і побачили дуже перелякану собаку. Вони хотіли її спіймати, але вона втікала. Одного разу, коли хлопці вийшли з авто, щоб знову спробувати її спіймати, щось "прилетіло", вони впали на землю, потім піднімаються, дивляться на машину, а собака уже там сидить і чекає їх. Зазвичай ми забирали травмованих котів та собак. Собаки частіше стресували в переносках і потім довго звикали до нас, навіть є такі, що зараз признають лише когось одного з доглядачів», – розповідає Ліна Бріцина.

Волонтери їздили й у Бахмут, звідки теж забирали багато травмованих собак та котів.

«На евакуації виїздить до п’яти людей, бувало таке, що польські волонтери нам допомагали. П’ять їхніх людей, п’ять наших, чотири буси – і поїхали на Бахмут», – додає Ліна Бріцина.

Наймасштабнішою евакуацією, яку провели волонтери «Домівки врятованих тварин», є порятунок цілого зоопарку Дитячої залізниці з Запоріжжя.

Евакуйовані тварини із Запоріжжя (фото «Домівки врятованих тварин»)

Наприкінці літа 2022 до волонтерів звернулись представники «Укрзалізниці» і попросили евакуювати тварин з Запоріжжя, які перебували у постійному стресі від вибухів. Йшлося про 171 тварину, якій треба було дати новий дім. Волонтери почали будувати тимчасові вольєри за містом, бо у Львові розмістити таку кількість тварин було неможливо. Сама евакуація тварин тривала 12 годин – і до Львова із Запоріжжя приїхали лама, страуси, олені, кози, вівці, беркут та навіть крокодил.

Евакуйований із Запоріжжя крокодил (фото ZAXID.NET)

«Домівка врятованих тварин» зараз завершує облаштування нового притулку за містом, біля Добротвора, великі за розміром тварини оселились там, а менші залишились у Львові. Зокрема, у місті залишився крокодил, для якого за кілька днів зробили спеціальний басейн. Зараз у притулку це, мабуть, найекзотичніший мешканець.

У притулку розповідають, що за час війни стикались з різними труднощами, але фізичне виснаження було не таким страшним, як ті моменти, коли до Львова їхали тварини, а волонтери не знали, куди їх поселити.

Найближчим часом притулок готується прийняти поранених тварин з зони бойових дій біля Бахмута – там перебувають польські волонтери, з якими співпрацює «Домівка врятованих тварин». Собак та котів з притулку львів’яни можуть взяти собі додому або ж просто допомагати доглядачам вигулювати тварин.

Фото ZAXID.NET та «Домівки врятованих тварин»