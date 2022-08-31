За інформацією місцевих жителів встановлено, що було близько 10 - 12 прильотів по об'єктах ферми

У ніч на 31 серпня російські військові завдали удару по молочній ферми у Запорізькій області. По об’єктах ферми було близько 10 «прильотів», унаслідок обстрілів близько 1000 корів загинули.

Як повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, близько 02:00 росіяни здійснили артелерійський обстріл СВК «Росія» на Запоріжжі, а саме, молочно-товарну ферму.



«За інформацією місцевих жителів встановлено, що було близько 10 - 12 прильотів по об'єктах ферми, знищено 11 корпусів (3 вціліло), доїльний зал і кормоцех На фермі було майже 2000 голів КРС, з них близько половини під час обстрілу загинули (точну кількість ще не встановлено)», – повідомив очільник області.

Двоє працівників ферми зазнали поранень: чоловік отримав осколкові поранення, його забрала швидка (стан задовільний) і жінка отримала контузію (втратила слух), від госпіталізації відмовилась.