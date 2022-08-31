Українські військові нанесли удари по чотирьох пунктах управління ворожих військ та по чотирьох транспортних артеріях – Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах. Ступень пошкодження максимально обмежує їх використання, повідомили в ОК «Південь».

Військові також зазначили, що протягом 30 серпня українська авіацією відпрацювала 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів.

За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань від ворожого війська «відмінусовано» 117 расіян, понад 30 одиниць техніки: 9 танків Т-72, 3 реактивних системи залпового вогню «Град», самохідну гармату «Гіацинт-С», самохідну гаубицю «Мста-С», 18 одиниць авто-бронетехніки та чотири склади боєприпасів в Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

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