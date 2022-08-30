Росіяни рухаються по Джанкойській трасі у бік Херсона

Держава-терорист Росія формує великі колони військової техніки на території анексованого Криму і відправляє у бік окупованої Херсонщини. Про це повідомили депутат Херсонської облради Сергій Хлань та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Зокрема, за словами Чубарова, у ніч на вівторок близько 400 армійських машин виїхали з російських військових частин навколо тимчасово окупованого Сімферополя, та колоною вирушили по Джанкойській трасі, у бік Херсона.

«Близько 400 армійських машин виїхали з російських військових частин навколо Сімферополя, та колоною вирушили по Джанкойській трасі, в сторону Херсона», – написав Чубаров у Telegram.

Пізніше він додав, що продовжувалося формування нової колони біля Абдалу у Сімферополі з важких автомашин, танків, БТРів, які прибували зі сторони Феодосії.

Натомість депутат Херсонської облради Сергій Хлань зазначив, що ЗСУ б’ють по мостах, щоб цю техніку не перекинули ближче до лінії фронту.

«Росіяни формують великі колони техніки в Криму і відправляють у бік тимчасово окупованої Херсонщини. Важливо, щоб цю техніку не перекинули до лінії фронту. І от ми спостерігаємо – знову чіткі прильоти по Антонівському мосту», – зазначив він.

Хлань наголосив, що дуже важливим є «коригування» транспортних артерій, щоб цю техніку не перекинули на правий берег.

«А колони хай тільки з’являться у полі зору HIMARS і буде окупантам ще одна Брилівка», – написав депутат.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Повідомлялось, що під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.