Напередодні українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України

Українські захисники посилили контрнаступ на півдні, а українські далекобійні високоточні удари продовжують перешкоджати поповненню окупаційних російських військ. Утім, як йдеться у звіті міністерства​ оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, наразі неможливо точно оцінити масштаби досягнень ЗСУ.

«Наразі неможливо підтвердити масштаби українських досягнень», – йдеться в огляді.

У розвідці зазначають, що з початку серпня держава-терорист Росія докладає значних зусиль для посилення своїх сил на західному березі Дніпра в районі Херсона.

«49-та загальновійськова армія Південного військового округу (ПВО) швидше за все була посилена компонентами 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу (СВО). Більшість підрозділів навколо Херсона, ймовірно, не укомплектовані та покладаються на крихкі лінії постачання через поромні та понтонні мости через Дніпро. Ця інтеграція підрозділів ПВО та СВО свідчить про значну реорганізацію російських сил в Україні», – йдеться в огляді.

За повідомленням розвідки, наразі існує можливість того, що російська армія зробила крок до раціоналізації кількох напівнезалежних оперативних командувань, які сприяли її поганій роботі на початку вторгнення.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Повідомлялось, що під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.