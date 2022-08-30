У Мелітополі партизани підірвали росіян, які приїхали подивитись на пожежу на складі
У тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі українські партизани підірвали окупантів, які приїхали подивитися на пожежу на складі. Про це в Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
«Нас інформують і просять «привітати» мелітопольських окупантів з не вдалим переглядом фільму про «БК, що палають». Поїхали подивитись на пожежу на складах, раптом стався вибух.», – повідомив він.
Своєю чергою мер Мелітополя Іван Федоров у себе в Telegram опублікував відео з місця вибухів.
«Окупанти напевно навіть не знали, що на півдні буває настільки спекотно у всіх сенсах. Своєю чергою Рух спротиву їм про це філігранно нагадує чи не щодня. Наразі відомо про знищення низки мелітопольских окупантів, які вирішили подивитись, як палає БК у Михайлівці», – зазначив він.
Нагадаємо, в окупованому селищі Приазовське Мелітопольського району Запорізької області партизани підірвали штаб російських загарбників, у якому вони готували «референдум» про приєднання регіону до Росії.
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