У тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі українські партизани підірвали окупантів, які приїхали подивитися на пожежу на складі. Про це в Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Нас інформують і просять «привітати» мелітопольських окупантів з не вдалим переглядом фільму про «БК, що палають». Поїхали подивитись на пожежу на складах, раптом стався вибух.», – повідомив він.

Своєю чергою мер Мелітополя Іван Федоров у себе в Telegram опублікував відео з місця вибухів.

«Окупанти напевно навіть не знали, що на півдні буває настільки спекотно у всіх сенсах. Своєю чергою Рух спротиву їм про це філігранно нагадує чи не щодня. Наразі відомо про знищення низки мелітопольских окупантів, які вирішили подивитись, як палає БК у Михайлівці», – зазначив він.

Нагадаємо, в окупованому селищі Приазовське Мелітопольського району Запорізької області партизани підірвали штаб російських загарбників, у якому вони готували «референдум» про приєднання регіону до Росії.