В окупованому селищі Приазовське Мелітопольського району Запорізької області партизани підірвали штаб російських загарбників, у якому вони готували «референдум» про приєднання регіону до Росії, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Сьогодні вночі підірвано штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там рашисти готувались до “голосування” та видавали російські паспорти», – написав він у Telegram у четвер, 25 серпня.

«Як наслідок, мінус один район, де і мешканці, і колаборанти триматимуться від псевдореферендуму якнайдалі», – додав міський голова Мелітополя.

Він також опублікував відео, на якому видно наслідки роботи партизанів. На ньому можна помітити вибиті вікна і розбите скло.

Нагадаємо, раніше окупанти у Запорізькій області почали визнавати українців, які в’їжджають на окуповану територію, біженцями.