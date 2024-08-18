Наслідки артилерійського обстрілу Мирнограда вдень неділі, 18 серпня

У неділю, 18 серпня, російські військові двічі обстріляли Мирноград на Донеччині. Як повідомив начальник області, Вадим Філашкін, унаслідок артилерійського обстрілу міста загинули літня жінка та чоловік.

Перший обстріл міста відбувся зранку 18 серпня. Тоді російські військові поцілили у приватний будинок. Вадим Філашкін розповів, що загинула 83-річна пансіонерка, також є поранена 56-річна жінка. Окупанти пошкодили три будинки в місті.

Згодом удень стало відомо, що через повторний обстріл Мирнограда загинув 44-річний чоловік. Снаряд влучив поруч з автомобілем, біля якого перебував мешканець. За інформацією начальника Донецької ОВА, пошкоджені шість приватних будинків.

Зазначимо, через погіршення безпекової ситуації в регіоні, зокрема у прифронтових містах Мирнограді та Селидовому, запровадили новий час комендантської години. Відтепер обмеження на пересування вулицями міст для цивільних діятиме з 15:00 до 11:00. Нові правила почнуть діяти з понеділка, 19 серпня, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. Влада Донеччини постійно закликає цивільних евакуйовуватись до більш безпечних регіонів України.