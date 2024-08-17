Влада Донеччини регулярно закликає жителів евакуюватися в безпечніші регіони

Увечері суботи, 17 серпня, російські окупанти атакували місто Мирноград на Донеччині, влучивши у дев’ятиповерховий будинок. Унаслідок удару попередньо, одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Філашкін заявив, що наразі військова адміністрація встановлює всю інформацію про наслідки російської атаки. Триває рятувальна операція.

Додамо, російська армія продовжує атакувати цивільних мешканців на Донеччині. Так удень 17 серпня окупанти обстріляли Краматорськ з реактивної системи залпового вогню «Смерч». За інформацією міської військової адміністрації, під завалами опинився чоловік, якого вдалось вивільнити. Його стан медики оцінили як важкий. Уламки пошкодили газопровід, унаслідок чого без газу залишились 310 абонентів. Влада області регулярно закликає жителів Донеччини евакуюватися в безпечніші регіони.