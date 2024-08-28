Працівнику «Укрзалізниці» загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки України затримала на Донеччині російського агента, який шпигував за ЗСУ на найгарячішому напрямку фронту – Покровському. Шпигуном виявився співробітник регіонального підрозділу АТ «Укрзалізниця», повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 28 серпня.

За даними слідства, російська ФСБ завербувала навесні 2024 року мешканця Покровського району, який працював у підрозділі «Укрзалізниці». На чоловіка окупанти вийшли через Telegram, де він публікував антиукраїнські коментарі на проросійських каналах.

Росіяни дали чоловіку вказівку шпигувати за позиціями Сил оборони на Покровському напрямку, де наразі фіксують найбільшу кількість боєзіткнень. Першочергово окупантів цікавили місця розташування опорних пунктів та українських вогневих позицій, які оборонять Покровськ.

«Також через свого агента окупанти сподівалися дізнатися про геолокацію ключових мостів, які використовуються ЗСУ на східному фронті. Розвіддані агресор планував використати для підготовки нових бойових операцій, спрямованих на прориви до райцентру», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Російський шпигун об’їжджав місцевість та намагався дізнаватися корисну інформацію про ЗСУ у своїх колег. Після цього він складав звіт для окупантів, де показував потенційні цілі на електронних картах.

Працівника «Укрзалізниці» затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада під час воєнного часу). Під час обшуків в нього виявили мобільний телефон із доказами співпраці з росіянами. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.