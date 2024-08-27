Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки України затримала у Миколаєві російського агента, який влаштувався у місцеву службу доставки для шпигування за підрозділами морської піхоти ЗСУ в регіоні. Зловмисником виявився раніше судимий місцевий мешканець, який майже 20 років провів у тюрмах, повідомили у пресслужбі СБУ у понеділок, 27 серпня.

За даними слідства, окупанти завербували чоловіка через месенджери, запропонувавши гроші. Для шпигування за ЗСУ рецидивісту організували прикриття – він влаштувався кур’єром у місцеву службу доставки. Він об’їжджав на скутері Миколаїв та фіксував військові об’єкти для атак росіян.

«Найбільше ворога цікавили пункти базування морської піхоти ЗСУ, а також логістичні центри з озброєнням та боєприпасами. Для збирання розвідданих окупанти задіяли агента – колишнього місцевого ув'язненого, який майже 20 років провів у тюрмах за вбивство, пограбування та розбій», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці викрили чоловіка та затримали його під час його дорозвідки поблизу військового об’єкта. У рецидивіста виявили мобільний телефон із доказами пособництва росіянам.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада у воєнний час). Йому загрожує довічне позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.