Чоловіка затримали та помістили під варту

Служба безпеки України затримала російського агента, який наводив на українські військові об’єкти ворожі ракети. Ним виявився мешканець Краматорська, завербований окупантами у російських соцмережах, повідомили у пресслужбі СБУ у вівторок, 27 серпня.

За даними контррозвідки, чоловік, який мешкав на Донеччині, коригував російські удари ракетами та дронами по українських військових шпиталях та госпіталях, а також готувався наводити ворожі снаряди по оперативних аеродромах на Донеччині.

«Щоб отримати координати для вогневого ураження, російська розвідка завербувала мешканця Краматорська. У поле зору окупантів чоловік потрапив через власні антиукраїнські коментарі в російських соцмережах. Подальша комунікація між агентом та його російським куратором відбувалася через один із месенджерів. У ході дистанційного спілкування обидва використовували вигадані нікнейми для конспірації», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці встановили особи зловмисників та задокументували їхні злочини. СБУ встановила, що чоловік надсилав куратору мапи із отриманими розвідданими, а також додавав опис та пояснення про локацію. Його затримали за місцем проживання та провели обшуки. У зловмисника вилучили телефон та комп’ютер, за допомогою яких він передавав інформацію росіянам.

Правоохоронці повідомили донеччанину про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Наразі його тримають під вартою. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.