Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі

Служба безпеки України затримала у Харкові російського інформатора, який шпигував за Силами оборони та намагався передати окупантам місця дислокації зенітно-ракетних комплексів Patriot. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомили у пресслужбі СБУ у понеділок, 26 серпня.

За даними правоохоронців, місцевий мешканець, який працював водієм однієї з мереж продуктових магазинів в області, допомагав росіянам виявили позиції українського війська та установок американського виробництва Patriot, які захищають Харків.

«Також фігурант “полював” на локації фортифікаційних споруд та місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони. У разі отримання відповідних геолокацій, окупанти планували здійснити по них повітряний удар із застосуванням керованих авіабомб та ракетного озброєння», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Щоб отримати інформацію про розташування українських підрозділів, чоловік під приводом перевезень проїжджав їх та приховано фіксував. Потенційні цілі він позначав у додатку GoogleMaps детально описував їх своєму російському куратору.

Співробітники СБУ завчасно та оперативно викрили зловмисника та затримали його. Місцевому мешканцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі пособника окупантів взяли під варту без права внесення застави.