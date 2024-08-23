Корегувальнику загрожує довічне ув'язнення

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі агента російської ФСБ, який шпигував за Силами оборони та коригував повітряні атаки на місто. Про це в п’ятницю, 23 серпня, повідомили у пресцентрі СБУ.

Російським агентом виявився місцевий рієлтор. 15 березня 2024 року він звітував російській спецслужбі про наслідки подвійного удару по обласному центру. Тоді окупанти атакували цивільну інфраструктуру балістичними ракетами «Іскандер-М».

«Коли на місце «прильоту» прибули рятувальники, співробітники Національної поліції та медики, росіяни вдарили по них другою ракетою. Одразу після цього на місце події прибув агент ФСБ, який провів там дорозвідку та передав окупантам інформацію про уражені об’єкти та орієнтовну кількість загиблих і поранених», – розповідають в СБУ.

Слідчі встановили, що російський агент підтримував зв’язок з російською спецслужбою через свого знайомого – учасника окупаційних угруповань РФ, який брав участь у захопленні Маріуполя та Бахмута. Далі бойовик передавав агентурну інформацію своєму братові, який входить до підрозділу ФСБ, що дислокується на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

У СБУ зазначають, що після здачі інформації про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі зрадник продовжив виконувати завдання щодо коригування ворожого вогню. Серед пріоритетних цілей ворога були місця тимчасового базування Сил оборони на території обласного центру. Для збирання розвідданих рієлтор використовував зв’язки серед своїх клієнтів.

Співробітники СБУ затримали зрадника, коли він готувався до передачі нових розвідданих агресору. Окрім того, під час розслідування Служба безпеки встановила факти інформаційно-підривної діяльності агента. Одесит залишав провокативні коментарі на відеохостингу YouTube, де поширював фейки про українських захисників та виправдовував воєнні злочини Росії.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Балістичний удар по Одесі 15 березня: що відомо

15 березня 2024 року російська окупаційна армія завдала по Одесі подвійний удар балістичними ракетами «Іскандер-М», випустивши ракету з тимчасово окупованого Криму. За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, це наймасовіший за кількістю жертв російський ракетний удар по Одесі.

Відразу повідомлялося про велику кількість загиблих та поранених внаслідок удару. Увечері стало відомо, що в результаті ракетного обстрілу постраждали 75 людей, ще 21 людина загинула. Серед загиблих – рятувальники, поліцейські, співробітники швидкої допомоги.