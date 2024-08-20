За державну зраду затриманому загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали фельдшера станції екстреної медичної допомоги за співпрацю з ФСБ. Про це у вівторок, 20 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, російська спецслужба звербувала 39-річного медика у квітні 2024 року. У поле зору ФСБ чоловік потрапив через антиукраїнські коментарі в російських Telegram-каналах.

За завданням росіян, чоловік мав коригувати ракетні та дронові удари. Зокрема, окупанти намагалися отримати координати базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби. Крім того, російських військових цікавило розташування вогневих позицій ППО.

Щоб зібрати розвідувальну інформацію чоловік об’їжджав прибережну територію, зокрема під час викликів «швидкої». Отримані відомості він позначав на гугл-карті, а потім відправляв скріншоти своєму куратору з ФСБ.

Служба безпеки викрила та затримала чоловіка. Під час обшуків у нього виявили два мобільні телефони, які він використовував для комунікації з російською спецслужбою.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.