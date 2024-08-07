Затриманому російському агенту загрожує до восьми років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України затримали 32-річного фітнес-тренера з Одеси, який на замовлення ФСБ підпалив авто українських військових у Києві. Також чоловік планував здійснити такі ж злочини у інших великих містах України. Про це у середу, 7 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, коли чоловік шукав в інтернеті підробіток із ним зв’язався представник ФСБ та завербував до співпраці. На замовлення росіян фітнес-тренер мав підпалювати військові позашляховики, пікапи та мультівени у Одесі, Києві та Дніпрі. Завербований одесит перебував на прямому зв’язку з представником Головного управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ). Саме він давав зраднику завдання та інструкції щодо їхнього виконання. Зокрема, росіянин радив способи вчинення підпалів та методів конспірації.

За даними СБУ, протягом трьох днів російський агент намагався підпалити шість військових автомобілів. Служба безпеки задокументувала як зловмисник підпалив мультівен ЗСУ в Києві. Для цього він приїхав з Одеси та на одну добу орендував квартиру.

«Після виявлення потенційної цілі та її погодження з російським куратором його агент придбав легкозаймисту рідину та сірники. Маскуючись під темним одягом та капелюхом, фігурант вночі прибув до припаркованого військового авто, підпалив його та відзняв загоряння на камеру свого телефону», – йдеться у повідомленні.

Відео із палаючим авто росіяни планували використати для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій про нібито наявність проросійського підпілля в столиці України. Такі ж злочини російський агент планував здійснити у інших великих містах України, але СБУ викрила та затримала чоловіка. Під час обшуків у його помешканні в Одесі слідчі виявили мобільний телефон із доказами його спілкування з російським ГРУ.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру у перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Затриманий перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Також правоохоронці вирішують питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого.