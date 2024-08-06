Іноземцю загрожує до восьми років позбавлення волі

СБУ спільно з Нацполіцією затримали іноземного громадянина, який на замовлення російських спецслужб готував підвали військових авто та вже знищив один з військових позашляховиків у Вінниці. Чоловік прибув до України за дорученням ФСБ та отримував гроші за підпали, повідомили у пресслужбі СБУ у вівторок, 6 серпня.

За даними слідства, російська спецслужба відрядила до України свого іноземного агента, який мав збирати інформацію про транспорт ЗСУ, який проходить техобслуговування у Вінниці. Особливо ФСБ цікавили автомобілі, які вже були задіяні на фронті. Іноземець погодився здійснювати підпали військових автомобілів за гроші від росіян.

Зловмисник вночі прибув на місцеве СТО, де стояв позашляховик ЗСУ, сфотографував його та погодив підпал з куратором ФСБ. Після цього іноземець купив дві каністри з бензином та підпалив авто у визначений ФСБ час. За додаткову оплату чоловік зняв підпал на камеру.

«Це відео спецслужба Росії планувала використати у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій, спрямованих на розхитування внутрішньої обстановки в прикордонному регіоні. Після вчинення злочину російський агент мав продовжити серію підпалів на території обласного центру», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили в нього саморобну запалювальну суміш, телефони та банківські картки. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання діяльності ЗСУ). Іноземця помістили під варту, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.