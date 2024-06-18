Серед зловмисників було двоє неповнолітніх хлопців

Правоохоронці затримали групу зловмисників, які планували серію підпалів автомобілів військовослужбовців у Дніпрі. Одну з машин представника місцевого ТЦК юнакам віком від 17 до 21 років вдалося підпалити, повідомили у вівторок, 18 червня, у пресслужбах СБУ та Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, чотирьох дніпрян, серед яких було двоє неповнолітніх, завербували російські спецслужби на початку літа. Окупанти пообіцяли юнакам 3000 доларів за знищення одного автомобіля військовослужбовця та оплату за майбутні підпали.

«Для вчинення підривної діяльності фігуранти планували застосувати саморобні запалювальні засоби у вигляді так званих “коктейлів Молотова”. Щоб виявити потенційні цілі, учасники групи об’їжджали територію міста, де намагались виявити паркінги, на яких військовослужбовці залишають свої автомобілі. За даними слідства, фігуранти встигли підпалити один із автомобілів», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Для маскування грошових переказів зловмисники створили банківську картку на підставну особу.

Зазначається, що підпали юнаки мали здійснити для матеріалів російських пропагандистських ЗМІ про нібито наявність антиукраїнського підпілля у Дніпропетровській області. Крім того, зловмисники мали поширювати дискредитаційні написи на будівлях про місцеві ТЦК та їхніх співробітників.

Чотирьох пособників росіян завчасно затримали та повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна). Наразі вони перебувають під вартою, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхнього злочину.