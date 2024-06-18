Шпигунці загрожує до 12 років позбавлення волі

СБУ затримала на Дніпропетровщині російську інформаторку, яка шпигувала за позиціями Сил оборони на двох напрямках. Шпигункою виявилась продавчиня місцевої крамниці, повідомили у пресслужбі СБУ у вівторок, 18 червня.

За даними слідства, інформаторка шпигувала одразу на двох напрямках оборони ЗСУ – Запорізькому та Дніпропетровському. Зазначається, що магазин, у якому працює жінка, розташований в одному з селищ на кордоні із Дніпропетровщиною та Запоріжжям.

Шпигунка збирала інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони та маршрути руху особового складу і військової техніки. Жінку завчасно затримали під час того, як вона фотографувала переміщення бронетехніки.

Продавчиню магазину затримали під час фотографування військової техніки

«Інформаторка намагалася встановлювати близькі контакти з українськими військовими, щоб “втемну” випитувати потрібні відомості. Розвіддані вона передавала окупантам через свою знайому, яка проживає у тимчасово окупованому Криму і має брата – командира підрозділу рашистів», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Продавчині повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі жінка перебуває під вартою.