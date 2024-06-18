На Дніпропетровщині продавчиня крамниці шпигувала за Силами оборони
Росіяни планували використати розвідінформацію жінки для прориву української оборони на Дніпропетровщині та Запоріжжі
СБУ затримала на Дніпропетровщині російську інформаторку, яка шпигувала за позиціями Сил оборони на двох напрямках. Шпигункою виявилась продавчиня місцевої крамниці, повідомили у пресслужбі СБУ у вівторок, 18 червня.
За даними слідства, інформаторка шпигувала одразу на двох напрямках оборони ЗСУ – Запорізькому та Дніпропетровському. Зазначається, що магазин, у якому працює жінка, розташований в одному з селищ на кордоні із Дніпропетровщиною та Запоріжжям.
Шпигунка збирала інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони та маршрути руху особового складу і військової техніки. Жінку завчасно затримали під час того, як вона фотографувала переміщення бронетехніки.
Продавчиню магазину затримали під час фотографування військової техніки
«Інформаторка намагалася встановлювати близькі контакти з українськими військовими, щоб “втемну” випитувати потрібні відомості. Розвіддані вона передавала окупантам через свою знайому, яка проживає у тимчасово окупованому Криму і має брата – командира підрозділу рашистів», – повідомили у пресслужбі СБУ.
Продавчині повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі жінка перебуває під вартою.